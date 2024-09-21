В Уфе проходит семейный фестиваль «Молочная страна»

21 сентября в Уфе в парке культуры и отдыха «Кашкадан» открылся традиционный фестиваль «Молочная страна». В этом году концепция фестиваля приурочена к Году семьи и 450-летию башкирской столицы.

В мероприятии принимают участие 40 производителей молока и молочной продукции. В парке «Кашкадан» работают традиционные площадки: приветственный стакан, молочная ярмарка, фермерский рынок, сырная лавка, гастрономическая зона. Гости фестиваля могут посетить уличный Грибушинский чайный фестиваль. Его назвали в честь известного в дореволюционное время чаеторговца, купца Михаила Грибушина. Проект, который объединяет любителей натуральных чаев, возрождая традиции сбора и приготовления травяных сборов и напитков.

Впервые в рамках фестиваля для продвижения бренда «Башкирский мед» проходит «Медовая ярмарка» со своими интерактивными площадками и мастер-классами. Здесь представлена пасека, музей пчеловодства, организована продажа продукции пчеловодства.

Праздник молока в этом году будет идти два дня: 21 и 22 сентября.

Напомним, в 2023 году фестиваль посетили порядка 62 тысяч человек, было выпито 12 тонн молока. Приняли участие 25 крупнейших производителей молочной продукции, 30 фермерских хозяйств, 13 производителей крафтовых сыров, 30 производителей чая и чайных напитков.

Реализовано 52 тонн цельномолочной продукции и кумыса, более 4 тонн сливочного масла, 3,3 тонн сыров, 3 тонн – мороженого, 18 тысяч банок – сгущенного молока.

Справка

В Башкортостане наблюдается устойчивый рост производства товарного молока: объем производства в 2023 году составил 784 тысяч тонн (103,5% к 2022 г.), за 8 месяцев 2024 года – 544 тысяч тонн или 102,1% к уровню 2023 года. С 2018 к 2023 году производство товарного молока выросло на 59 тонн (+8,1%).

Этому способствует введение в строй крупных молочных комплексов. С 2018 года в республике реализованы 21 крупных инвестиционных проектов, которыми в настоящее время производится порядка 39,6% товарного молока (306,4 тыс. тонн).