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21 Сентября , 23:58

В Башкирии в выходные ожидается сильный ветер и туман

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

МЧС предупреждает, что в отдельных районах Башкирии 22 сентября прогнозируется порывы ветра до 17-22 метров секунду.

На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Ночью и днем в регионе пройдут кратковременные дожди.

По прогнозу специалистов Башгидрометцентра завтра температура воздуха ночью составит +5,+10°, днём +11,+16°, по югу до +21°. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного.

23 сентября ночью местами ожидается небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, днем +9,+14°.

24 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Ночью так же будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5, местами до +5°, днем +9,+14°.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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