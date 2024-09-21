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21 Сентября , 18:30

Радий Хабиров пригласил семьи посетить фестиваль «Молочная страна»

Азат Мухамедьянов
Фото:Азат Мухамедьянов

Сегодня в Уфе «Молочную страну» посетили много горожан и гостей столицы и это несмотря на дождь. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики отметил, что традиционный фестиваль не только праздник для семей, но и стартовая площадка для предпринимателей.

«Никто не станет спорить, что Башкортостан — настоящая молочная страна. В 2023 году у нас произвели 784 тыс. тонн молока, за 8 месяцев 2024 года — уже 544 тыс. тонн. Хорошо развита переработка — в этой сфере задействованы 50 предприятий. В „Молочной стране“ участвуют наши молзаводы, фермеры, производители сыра, других продуктов. В этом году в программу фестиваля добавили медовую ярмарку», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

Напомним, фестиваль «Молочная страна» открылся сегодня в парке культуры и отдыха «Кашкадан» в микрорайне Сипайлово. В этом году концепция фестиваля приурочена к Году семьи и 450-летию башкирской столицы. Она будет работать и завтра — 22 сентября. На площадках фестиваля пройдут мастер-классы, интерактивные площадки, гастрозона, будут много развлечений для детей и взрослых.

«Всю продукцию можно купить, причём по ценам от производителей. Приходите всей семьей», — пригласил горожан и гостей Радий Хабиров.

Видео:telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
Автор:Эдуард Кускарбеков
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