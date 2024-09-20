Жителей Башкирии приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры

В Башкирии, которая становится всё более привлекательным регионом для туристов, вопросам экологической безопасности уделяется большое внимание. Проводятся акции по сохранению и восстановлению лесов, рек, строительству очистных сооружений, переработке вторсырья.

«Для себя мы поставили цель — закрепить за нашей республикой имидж туристического „магнита“. А вместе с тем создавать новые рабочие места, развивать наши территории, причем без ущерба для экологии, сохранять нашу природу», — отмечал Глава Башкирии Радий Хабиров.

В эти дни, с 23 сентября по 15 ноября, по всей стране проходит всероссийская акция «БумБатл». Жители Башкортостана будут соревноваться в объемах сданной на переработку макулатуры.

Участникам акции необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, где они смогут побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете.

Акция организуется пятый год подряд в поддержку национального проекта «Экология». Она проходит совместно с волонтерами созданного по поручению Президента РФ «Экосистема» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и министерства науки и высшего образования РФ, а также партнеров акции, включая крупные российские компании, общественные организации и волонтерские объединения.

Основная цель — приобщить молодое поколение к культуре осознанного потребления, в том числе через практику раздельного сбора отходов. В рамках акции запланировано проведение экоуроков и лекций в образовательных учреждениях, посвященных раздельному сбору и переработке отходов, а также организация экскурсий на заводы по переработке макулатуры.

Исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов отметил важность и необходимость проводимой акции, а также подчеркнул, что мероприятие направлено на вовлечение жителей республики в культуру осознанного потребления, привлечение внимания молодого поколения к проблеме раздельного сбора отходов и последующее использование макулатуры в качестве вторичного сырья.

Поэтому важно прививать подрастающему поколению привычку правильного обращения с любыми видами отходов, в том числе через раздельный сбор отходов.

По словам организаторов, для изготовления одной тонны бумаги требуется в среднем две тонны древесины. Утилизируя макулатуру, можно уменьшить объемы мусора, а также сократить вырубку деревьев. Изготовление бумаги из вторсырья требует меньшего потребления ресурсов, поэтому макулатуры экономит 20000 литров воды, электроэнергии около 1000 КВт, уменьшает количество выбросов углекислого газа на 1700 кг, по сравнению с производством бумаги из дерева. Предоставляя бумаге новую жизнь, мы вносим неоспоримый вклад в сохранение окружающей среды.

Все желающие смогут побороться в конкурсе креативных постов, опубликовав в социальных сетях фото или видео с «бумажным» креативом, указав хештеги #бумбатл, #экосистема и #нацпроектэкология.

По итогам акции будут определены победители среди детских садов, школ, средних специальных учебных заведений, вузов, а также коллективов организаций и предприятий. В поддержку Года семьи в России введена дополнительная категория победителей — «Семья».

Напомним, что в прошлом году жители Башкортостана в рамках акции #Бумбатл собрали 128 тонн макулатуры.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.