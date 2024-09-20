В Уфе пройдут VII Кузеевские чтения

26-27 сентября в Уфе состоятся VII Кузеевские чтения – международная научно-практическая конференция «Этнос. Общество. Цивилизация». Научная конференция в память о выдающемся ученом-этнографе Раиле Кузееве традиционно проводится раз в три года, начиная с 2006-го. В этом году она посвящена 95-летию ученого и 25-летию основанного им Института этнологических исследований УФИЦ РАН.

Мероприятие состоится в стенах межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня и объединит ученых из Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Челябинской, Самарской, Тюменской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, а также из-за рубежа – Казахстана, Эстонии, Франции и Китая.

Проблематика конференции включает в себя широкий спектр вопросов – традиционную этнографию народов Урало-Поволжья, новые методы и источники этнологических исследований, религиоведение, этносоциальный, этнополитические и этноконфессиональные процессы, археологию и музейное дело.

В программе запланированы пленарное заседание, секционные заседания, презентация сборника статей «Раиль Гумерович Кузеев: ученый, творец гражданин» и выставки с аналогичным названием. Также в рамках мероприятия ожидается насыщенная культурная программа – экскурсия по Музею археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН, посещение Музея Кузеевых в деревне Аминево Чишминского района РБ и визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Регистрация участников конференции пройдет 26 сентября с 9.00 до 10.00 в холле 6 этажа межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня (Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32/2).

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