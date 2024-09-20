В Уфе благоустройство Водонапорной башни идет полным ходом

20 сентября во время рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил объект культурного наследия регионального значения – Водонапорную башню на улице Алтайской за Телецентром. Прилегающую к ней территорию благоустраивают по инициативе администрации города.

Старинное здание, возведённое в 1900-1901 годах в рамках строительства уфимского водопровода, много лет не используется по назначению, но это место любят посещать горожане и туристы. Во время осмотра глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что после передачи Водонапорной башни в муниципальную собственность планируют разработать проект реконструкции здания.

К благоустройству территории объекта приступили летом 2024 года. Строители уложили тротуарную плитку, установили наружное освещение, подсветили и само здание.

Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства и обсудил планы по дальнейшему развитию объекта культурного наследия. Ратмир Мавлиев рассказал, что проект предполагает обустройство смотровой площадки со скамейками с видом на реку Белую и высадку деревьев. В планах также – установить лестницу для быстрого пешего доступа с набережной.