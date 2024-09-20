В Башкирии запустили «ЦУР Бизнес» для поддержки предпринимателей

На базе Центра управления Республикой Башкортостан начал работу проект «ЦУР Бизнес» по поддержке предпринимателей. Здесь специалисты занимаются обработкой обращений от бизнесменов, которые поступают в соцсетях, через Госуслуги или на телефон горячей линии.

«Сроки рассмотрения будут зависеть от характера обращений. Если нужна консультация, специалисты будут обязаны ответить в течение 5 дней. Если понадобится изучить документы и глубже погрузиться в вопрос — в течение 10 дней. Если предприниматель или инвестор указал на возможное нарушение своих прав, потребуется больше времени и особый порядок рассмотрения. Если вопрос окажется сложным, будет носить системный характер, его рассмотрит специальная рабочая группа из представителей разных министерств, ведомств, общественных организаций и других структур. Собираться она будет не реже одного раза в месяц», — пояснили в ЦУР РБ.

Одна из ключевых задач рабочей группы — определять, насколько предприниматели удовлетворены ответами на свои вопросы. На Платформе обратной связи (ПОС) автор обращения может оставить оценку по пятибалльной шкале. Если оценка будет низкой, рабочая группа должна будет выяснить причины.

Известно, что Башкирия стала пилотным регионом России, где реализуют систему поддержки новых инвестпроектов. Республика одной из первых в стране начала внедрять единый подход к работе с обратной связью с инвесторами и субъектами малого/среднего предпринимательства.

«Башкортостан активно разрабатывает и внедряет меры для улучшения инвестиционной привлекательности региона. Одним из таких инструментов стал „ЦУР.Бизнес“, который призван донастроить прямую коммуникацию между представителями бизнеса и республиканскими органами государственной власти. Ни для кого не секрет, что бизнесу в первую очередь необходимо, чтобы его слышали, и такой сервис способен качественно улучшить взаимодействие с инвесторами», — отметил и. о. первого заместителя премьер-министра РБ — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Как отметил и.о. министра цифрового развития госуправления региона Геннадий Разумикин, быстрая реакция на потребности предпринимателей сегодня становится необходимостью.

«Важно быть в курсе возникающих проблем и слышать мнения предпринимателей, улучшать качество взаимодействия с инвесторами и бизнес-сообществом. Благодаря „ЦУР Бизнес“ государство может быстро реагировать и оперативно выявлять волнующие бизнес вопросы и проблемы. За первые две недели работы платформы мы уже получили 12 сообщений от представителей бизнеса», — сообщил он.

Подробнее о том, как предприниматели могут обратиться в органы власти, смотрите в инструкции ЦУР Башкирии.

Ранее «Башинформ» сообщал, что концепция «ЦУР.Бизнес» предполагает создание отдельной ТВ-программы, системную работу в соцсетях и проведение обучающих семинаров по данному направлению для бизнес-шерифов и самих предпринимателей.