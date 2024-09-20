В Башкирии пройдут соревнования юных «шаймуратовцев»

В Кармаскалинском районе республики пройдёт заключительный этап «Летних шаймуратовских игр» на Кубок имени Героя Российской Федерации, генерал-майора Минигали Шаймуратова. О предстоящих соревнованиях детей в своём telegram-канале сообщил министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

«Наши юные „шаймуратовцы“ соревнуются по строевой подготовке, исполнению строевой песни, спортивным дисциплинам, истории и культуре Башкортостана», — сказал Ильдар Мавлетбердин.

Летние шаймуратовские игры пройдут 28 сентября. Абсолютному победителю турнира вручат переходящий Кубок имени Шаймуратова.

Ранее советник Главы Башкирии по патриотическому воспитанию Валентин Солодовник на первом заседании совета Клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова предложил ввести профилизацию «шаймуратовских» классов, развивать волонтёрские молодёжные клубы с их учениками и более активно заниматься профориентационной работой.