В Башкирии прогнозируют дождливые выходные. По данным Башгидромета, в пятницу, 20 сентября, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем составит +15,+20°.

В субботу, 21 сентября, также местами возможны небольшие дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°, днем +13,+18°.

В воскресенье, 22 сентября, ночью местами, днем по республике ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6,+11°, днем +12,+17°.