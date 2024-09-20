В Башкирии пожарный погиб из-за проблем с сердцем. Региональная Гострудинспекция признала его смерть связанной с производством. А недавно Верховный суд республики определил законным предписание Гострудинспекции о признании связанным с производством смерти работника ООО «РН-Пожарная безопасность» вследствие ухудшения самочувствия. Это позволит семье пострадавшего, где растут двое несовершеннолетних детей, получить страховую выплату, гарантированную государством.

По информации пресс-службы ведомства, утром 2 мая 2023 года на территории пожарной части в НСП Красный Холм Калтасинского района, в комнате приёма пищи внезапно стало плохо 41-летнему пожарному, заступившему в караул. Он скончался, не приходя в сознание, на посту скорой помощи в селе Краснохолмский, куда мужчину доставили коллеги.

По причине того, что смерть пожарного наступила вследствие хронической ишемической болезни сердца, комиссия по расследованию несчастного случая большинством голосов не признала его связанным с производством. Гострудинспекция с такими выводами не согласилась, и вот почему. Пострадавшего допустили к работе с медицинскими противопоказаниями. И при этом он трудился сменами, превышающими установленную трудовым законодательством норму.

Пожарный имел заболевания, при которых мог быть допущен к этой работе только при наличии положительного заключения кардиолога и эндокринолога. Оно не было получено при прохождении пожарным последнего периодического медосмотра в ООО СК «Бэхет» в сентябре 2022 года. Тем не менее, медицинское заключение о его профпригодности медучреждение выдало, к работе он был допущен.

В ходе расследования также было установлено, что на рабочем месте пострадавшего по результатам спецоценки (СОУТ) был установлен итоговый класс условий труда 2.0, в то время как у пожарных он должен быть отнесён к 4.0, то есть, опасному. При данном классе максимальная продолжительность рабочей смены — 8 часов, а пострадавший работал по 24 часа.

Работодатель с выданным предписанием не согласился, обратился с иском в Советский районный суд Уфы, который его не удовлетворил. Верховный суд РБ, куда организацией была подана апелляция, в итоге также поддержал позицию надзорного ведомства.

«Сейчас мы будем добиваться того, чтобы пожарным организации был изменён класс условий труда, от которого зависит режим труда и отдыха, — отмечает руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. — Заключением госэкспертизы установлено, что проведённая в 2018 году в ООО „РН-Пожарная безопасность“ на рабочих местах пожарных СОУТ не соответствует требованиям ФЗ „О специальной оценке условий труда“. А именно, работникам установлен итоговый класс условий труда 2.0, а не 4.0 (опасный). В связи с чем массово нарушаются трудовые права сотрудников указанной организации, вынужденных перерабатывать. В адрес ООО „РН-Пожарная безопасность“ внесено предписание о проведении внеплановой СОУТ, но проверка его исполнения вновь выявила нарушения. В настоящее время выдано новое требование, которое находится на контроле».