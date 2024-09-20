В Башкирии на белорецкой трассе поставили делиниаторы

В Башкирии на трассе Уфа — Инзер — Белорецк у села Ильтеряково Кармаскалинского района установлены делиниаторы — разделители, препятствующие выезду на встречную полосу. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ.

Зачастую водители пренебрегают указаниями разметки, а бетонные дорогостоящие разделители возможно поставить не везде, отмечают специалисты.

Между тем, обгон по встречной полосе — самый опасный манёвр, из-за которого происходит большинство дорожных трагедий.

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