Уфимские ученые подготовили обновленное издание Красной книги Башкирии

Ученые-зоологи межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня подготовили обновленное научно-справочное издание Красной книги РБ (том 2 — животные), куда вошли результаты новых открытий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Предыдущее издание Красной книги вышло 10 лет назад. В новом варианте исключен 21 вид животных. Это как уже не встречающиеся в регионе виды, так и восстановившие свою численность. Всего в книге представлено 140 редких и исчезающих животных, с подробным описанием, цветными иллюстрациями и картами распространения каждого. В их числе 1 вид паукообразных, 56 видов насекомых, 6 видов костных рыб, 1 вид земноводных, 6 видов пресмыкающихся, 51 вид птиц и 19 видов млекопитающих.

В новое издание вошли 47 новых видов, включая 30 беспозвоночных и 17 позвоночных. Часть была перенесена из нового издания Красной книги РФ, а часть добавлена в результате ревизии фауны: выявлены новые для республики виды, получены свежие данные по распространению и численности. Значительно расширен список насекомых, особенно перепончатокрылых, листоедов и слоников; включены виды, впервые обнаруженные в Башкирии за последние годы. Составлен аннотированный список объектов животного мира, которые нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге.

Напомним, что строительство кампуса ведется по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» минобрнауки России. Проект уфимского кампуса — это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

В Башкирии традиционно уделяется большое внимание развитию науки, подготовке молодых ученых. Об этом не раз говорил Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши лучшие ребята поступали в башкирские университеты, занимались исследованиями здесь. Из бюджета республики на прямые меры поддержки науки ежегодно направляем 500 млн рублей, — отмечал Радий Хабиров. — Благодаря нашим грантам в этом году улучшат свои жилищные условия 63 молодых учёных, 236 пройдут стажировки в лучших вузах России и дружественных стран».

Как ранее сообщал «Башинформ», среди задач, поставленных Радием Хабировым правительству республики до 2030 года, — дальнейшее укрепление инфраструктуры сферы образования. За пять лет республика должна завершить программу модернизации школ, принять участие в стартующей в следующем году программе капитального ремонта детских садов, продолжить программу ремонта и оснащения колледжей. В 2024 году будут сданы Геномный центр и «Школа-21», а в ближайшие три года должен принять первых студентов межвузовский студенческий кампус. Радий Хабиров поручил правительству принять активное участие в федеральной программе капитального ремонта общежитий, обеспечить комфортные условия для проживания студентов всех вузов республики.