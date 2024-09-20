Сёрфить на башкирском: запускается новый проект по развитию языка

В Башкирии стартовал проект «Интернет-сёрфинг по-башкирски». Его реализуют АНО по сохранению и развитию башкирского языка и Фонд поддержки молодёжных инициатив «Наследие», выигравшие с этим проектом грант Главы республики на сумму 2,25 млн рублей.

«Мы много внимания уделяем башкирскому языку, его сохранению и развитию. И очень здорово, что немалую роль в этом играют наши жители. Мы решили поддержать таких активных и неравнодушных, тех, кто с удовольствием говорит на родном языке, любит его и передает эту любовь другим», — писал Глава Башкортостана Радий Хабиров в своих соцсетях.

Как пояснили создатели программы, они хотят, чтобы башкирский язык свободно развивался в интернет-среде и в соцсетях. Проблемы «малых» языков в том, что они ограниченно используются в повседневном общении — как правило, внутри семьи, при устном разговоре. А сейчас огромное значение имеют соцсети, и они, действительно, очень значимо поддерживают использование языка — люди продолжают общаться на нём в мессенджерах. Но тут возникает загвоздка — пишут, как правило, на общераспространённых шрифтах для русского языка. Запланировано создание новых «дизайнерских» башкирских шрифтов для использования в соцсетях и СМИ.

Кроме того, команда проработала детальный проект, который поможет «цифровизации» языка и внедрению башкироязычного контента в интернете.

Основным мероприятием запланирован марафон башкирских книг на 500 участников. Им предложат к чтению список из 100 лучших исторических книг на башкирском языке, составленный в Национальной библиотеке им. Валиди.

В течение года будет проведена уличная акция «Мин беләм» («Я знаю»). Это видеопроект, направленный на популяризацию башкирского языка, башкирской культуры и истории. В рамках проекта запланирована съемка 15 уличных акций на тему башкирского языка и культуры. Участники пройдутся с камерами по Уфе и будут интервьюировать случайных прохожих. За участие они получат тематические открытки и значки.

Аналогичное второе направление — «Тел биҫтәһе» («Болтуны»), которое предполагает создание 10 видео детского контента на башкирском языке. Авторы намерены найти в республиканских школах и детских садах одарённых детей, прекрасно владеющих башкирским языком, которые смогли бы порассуждать на актуальные темы, предложенные ведущими. Эти видео будут размещаться в интернете и на телевидении.

Ещё одно направление — разместить в 30-ти популярных общественных местах Уфы таблички с QR-кодами, ведущими на видеоматериалы и надписью «Бында башҡортса һөйләшәләр» («Здесь разговаривают на башкирском»). Создатели рассчитывают, что они привлекут в их проект дополнительную аудиторию, в том числе туристов.

Также в рамках этого проекта запланировано проведение БашОлимпиады, которая соберёт не менее 5 тыс. участников. Как проходила эта масштабная акция в прошлом году, «Башинформ» рассказывал здесь.