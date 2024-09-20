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20 Сентября , 12:18

Школьников Башкирии приглашают на уроки финграмотности

Башкирских школьников приглашают на занятия по финансовой грамотности. Осенняя сессия онлайн-уроков Банка России пройдёт с 20 сентября по 13 декабря. Программа ориентирована на учеников 5–11 классов, а также учащихся колледжей и техникумов.

Новый сезон стартует с урока руководителя департамента финансовых технологий Банка России Станислава Коропа «Искусственный интеллект и профессии будущего»‎. Подключиться к трансляции можно 20 сентября на сайте мероприятия или на странице Банка России в VK Видео в 11.30 по уфимскому времени.

Всего в расписании 28 занятий по разным направлениям финансовой деятельности. Ребята смогут научиться грамотно распоряжаться своими деньгами, выбирать финансовые услуги, распознавать кибермошенников, защищать свои гаджеты, узнают о сути страхования, принципах инвестирования, налогах и пенсии. Отдельный модуль посвящен истории денег и банковского дела. Кроме того, участников ждет профориентационный блок. Желающие смогут попробовать себя в качестве предпринимателя или побывать в роли финансиста, программиста и педагога.

Занятия будут проходить в прямом эфире. Подробное расписание, информация об экспертах и другие материалы размещены на сайте проекта. Все участники получат именные сертификаты.

Онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности проходят с 2015 года. Участники из Башкортостана всегда активно к ним подключаются. За весеннюю и осеннюю сессии 2023 года было зафиксировано более 250 тысяч просмотров из республики. По этому показателю регион на 4 месте в стране, отметили в Нацбанке РБ.

Автор:Элина Ахметова
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