Родители из Башкирии вошли во всероссийский родительский комитет

В стране появился новый консультативный орган по решению вопросов в сфере воспитания и обучения детей – Всероссийский родительский комитет при министерстве просвещения Российской Федерации. Комитет создан по поручению Президента России по итогам январской встречи Владимира Путина с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. В его состав вошли 32 представителя от каждой семьи-победителя конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как сообщает пресс-служба правительства республики, родительское сообщество Башкортостана в комитете представляет уфимка, мама троих детей Лилия Гайнутдинова.

Лилия Рафисовна работает юрисконсультом, любит петь и постоянно занимается самообучением, проходит различные курсы: «Дизайн интерьера», «Система долговременного ухода» «Администратор социальных сетей», «Таргетированная реклама». Все члены семейной команды музыкальны, любят петь, танцевать, а также играют на разных музыкальных инструментах.

На первой встрече родительского актива страны её модератор, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что комитет ставит широкие задачи – он станет в том числе методическим центром для родителей и учителей, будет участвовать в подготовке методических рекомендаций, родители будут также принимать участие в формировании тематики внеурочных занятий «Разговоры о важном».

– Одним из ключевых моментов первого собрания стало объявление о конкурсе инициатив родительских сообществ по всей стране, который будет проводить Российское общество «Знание». Самые ценные инициативы – они могут быть связаны с гражданским, патриотическим, духовно-нравственным, физическим, трудовым, экологическим воспитанием детей – получат гранты до 2 миллионов рублей! Лилии Рафисовне и всему родительскому комитету желаем успехов! Нет сомнений, что в деле воспитания будущего страны нет большей силы, чем родительская мотивация и любовь, – поделилась и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

К Всероссийскому родительскому комитету присоединились медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А.П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель, народная артистка Российской Федерации и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров. Второе заседание ВРК планируется провести в ноябре.

Напомним, конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем приняли участие более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов страны, в финале конкурса победу оспаривали 300 семейных команд. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. Среди 32 команд-победителей приз победителя – сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий получила многопоколенная семейная команда из Башкортостана Гайнутдиновых, Файзуллиных.