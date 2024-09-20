Новости Башкортостана и Уфы
92.58
-0.11
103.38
+0.13
74.72
-0.16
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
20 Сентября , 18:20

Родители из Башкирии вошли во всероссийский родительский комитет

пресс-служба правительства Башкирии
Фото:пресс-служба правительства Башкирии

В стране появился новый консультативный орган по решению вопросов в сфере воспитания и обучения детей – Всероссийский родительский комитет при министерстве просвещения Российской Федерации. Комитет создан по поручению Президента России по итогам январской встречи Владимира Путина с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. В его состав вошли 32 представителя от каждой семьи-победителя конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как сообщает пресс-служба правительства республики, родительское сообщество Башкортостана в комитете представляет уфимка, мама троих детей Лилия Гайнутдинова.

Лилия Рафисовна работает юрисконсультом, любит петь и постоянно занимается самообучением, проходит различные курсы: «Дизайн интерьера», «Система долговременного ухода» «Администратор социальных сетей», «Таргетированная реклама». Все члены семейной команды музыкальны, любят петь, танцевать, а также играют на разных музыкальных инструментах. 

На первой встрече родительского актива страны её модератор, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что комитет ставит широкие задачи – он станет в том числе методическим центром для родителей и учителей, будет участвовать в подготовке методических рекомендаций, родители будут также принимать участие в формировании тематики внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

– Одним из ключевых моментов первого собрания стало объявление о конкурсе инициатив родительских сообществ по всей стране, который будет проводить Российское общество «Знание». Самые ценные инициативы – они могут быть связаны с гражданским, патриотическим, духовно-нравственным, физическим, трудовым, экологическим воспитанием детей – получат гранты до 2 миллионов рублей! Лилии Рафисовне и всему родительскому комитету желаем успехов! Нет сомнений, что в деле воспитания будущего страны нет большей силы, чем родительская мотивация и любовь, – поделилась и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

К Всероссийскому родительскому комитету присоединились медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А.П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель, народная артистка Российской Федерации и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров. Второе заседание ВРК планируется провести в ноябре.

Напомним, конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем приняли участие более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов страны, в финале конкурса победу оспаривали 300 семейных команд. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. Среди 32 команд-победителей приз победителя – сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий получила многопоколенная семейная команда из Башкортостана Гайнутдиновых, Файзуллиных.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru