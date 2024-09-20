Названы наиболее частые нарушения в сфере экологии Башкирии

Сотрудниками минэкологии Башкирии выявлено 1902 признака нарушений природоохранного законодательства, в ходе проверок прокуратуры и других контрольных органов с участием специалистов министерства установлено 589 нарушений. Такие данные приводит пресс-служба министерства.

Среди часто выявляемых – нарушения при размещении отходов, проезд, стоянка и мойка транспортных средств в водоохранной зоне, ограничение свободного доступа к водному объекту, пользование недрами без лицензии, движение и стоянка автомобилей на особо охраняемых природных территориях и др.

По установленным нарушениям оформлено 681 постановление по делу об административном правонарушении. Назначены административные штрафы на общую сумму около 2,9 млн рублей и выдано 429 предупреждений. Также в целях предотвращения нарушений природоохранного законодательства объявлено 2619 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Мы ведем активную превентивную работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подлежащими региональному государственному контролю. В текущем году уже проведено 5508 мероприятий, в числе которых консультирование, информирование, профилактический визит, объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, - говорит и.о. министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Ранее «Башинформ» рассказывал об участившихся ДТП с дикими животными в Башкирии.