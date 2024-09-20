На севере Башкирии ремонтируют мост

На дороге Тастуба − Метели − Красноуфимск в Мечетлинском районе идёт реконструкция моста через реку Мелекес. На данный момент здесь завершено устройство технологических площадок, фундаментов из буронабивных свай, монолитных стоек и насадок береговых опор.

Кроме новой железобетонной конструкции (протяжённость моста — 54 м), на объекте построят подходы к мосту общей протяжённостью 1,5 км.

«Это позволит автомобилистам напрямую проезжать участок дороги вблизи деревни Мелекасово, исключая опасные и резкие повороты», — отметил руководитель Управления дорожного хозяйства РБ Артём Шамхалов.

Согласно контракту, также требуется сделать тротуары и две автобусные остановки. Сдача объекта запланирована в декабре 2025 года.

На реконструкцию моста через Мелекес республиканский бюджет выделил порядка 186 млн рублей.

Как сообщалось ранее, также идёт ремонт моста в Аургазинском районе.