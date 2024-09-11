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11 Сентября , 22:30

В районе Башкирии отремонтируют мост и построят дорогу

УДХ РБ
Фото:УДХ РБ

В Аургазинском районе Башкирии капитально отремонтируют мост через реку Узян у села Бишкаин на дороге Толбазы — Красноусольский.

Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ.

Сейчас подрядная организация строит временную объездную дорогу — мост на время ремонта будет закрыт, а расположен он на популярном туристическом маршруте.

Также в муниципалитете продолжается строительство Западного обхода райцентра Толбазы. Протяжённость дороги — 5,7 км. «Набор работ здесь большой, но производство идет по графику. Помимо устройства земляного полотна, водопропускных труб и покрытия из асфальтобетона, подрядчики также смонтируют автобусную остановку, барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку», — сообщил руководитель УДХ Артём Шамхалов.

Западный обход имеет большое социальное значение. Новая дорога позволит сократить время в пути в сторону Давлеканово и обеспечит проезд для машин, в том числе большегрузной техники, в обход Толбазов с населением 10 тыс. человек.

УДХ РБ
Фото:УДХ РБ
Автор:Элина Ахметова
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