В районе Башкирии отремонтируют мост и построят дорогу

В Аургазинском районе Башкирии капитально отремонтируют мост через реку Узян у села Бишкаин на дороге Толбазы — Красноусольский.

Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ.

Сейчас подрядная организация строит временную объездную дорогу — мост на время ремонта будет закрыт, а расположен он на популярном туристическом маршруте.

Также в муниципалитете продолжается строительство Западного обхода райцентра Толбазы. Протяжённость дороги — 5,7 км. «Набор работ здесь большой, но производство идет по графику. Помимо устройства земляного полотна, водопропускных труб и покрытия из асфальтобетона, подрядчики также смонтируют автобусную остановку, барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку», — сообщил руководитель УДХ Артём Шамхалов.

Западный обход имеет большое социальное значение. Новая дорога позволит сократить время в пути в сторону Давлеканово и обеспечит проезд для машин, в том числе большегрузной техники, в обход Толбазов с населением 10 тыс. человек.