Радий Хабиров в Уфе проинспектировал ход строительства парка Нефтехимиков

В Уфе стартовал второй этап благоустройства территории, прилегающей к парку культуры и отдыха Нефтехимиков. Работы ведутся в Калининском районе и являются продолжением комплексных мероприятий, начатых ранее.

Администрацией района заключен контракт с подрядной организацией на общую сумму 306 млн рублей.

В соответствии с проектом завершается благоустройство территории на площади 6,7 гектаров, которая включает в себя 3 сквера: «Победы», «Матерей» и «Ильича». Сегодня, 20 сентября, Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом проведенных работ.

Первый заместитель мэра Уфы Сергей Кожевников и представители подрядной организации рассказали, что визуальные решения и ландшафтный дизайн гармонично продолжают общую стилистику пространства. Возле досугового центра уложили похожие дорожки из брусчатки, скамейки и урны, будут установлены малые архитектурные формы в виде различных арок, арт-объекты в форме кубов и листьев, указатели навигации по территории и схема.

Смонтированы новое уличное освещение и система видеонаблюдения, ведется монтаж систем освещения, полива и видеонаблюдения, сделано озеленение.

Радий Хабиров осмотрел также ход капитального ремонта мозаичного фонтана в сквере Ильича возле бывшего ДК «Химик» в Черниковке.

После реконструкции фонтан будет работать с подсветкой. Он будет состоять из центральной многоступенчатой переливной чаши диаметром 20 м. Стоимость работ составит 80 млн рублей.

Фонтан построен в 1975 году одновременно с Дворцом культуры химиков, и выполнен в стиле советского модернизма. Что примечательно, его оформление не несёт политической нагрузки — мозаика выложена из яшмы и слюды в цветочных и морских мотивах. Фонтан перестал работать в нулевых годах и постепенно разрушался.

- Мы рассматриваем парк, как культурный остров, и дальше от него идём. Нам есть ещё над чем работать в Уфе, ставим более амбициозные планы. Когда мы начинали, вся парковая система была разрушена. Мы в подавляющем большинстве объектов навели порядок, хотя есть ещё над чем работать. Сейчас мы заходим в маленькие улицы. Мы должны навести порядок в каждом дворе. Я говорю это не только про Уфу, но и в принципе про все наши города и крупные районные центры. Мы много внимания и денег на это выделяем, ведь это, что называется, комфорт жизни. Люди это очень тонко чувствуют, и очень важно, чтобы вокруг них было чисто, организованно, комфортно, красиво. Люди здесь живут, это часть их жизни, чтобы детям было где спокойно и безопасно играть на улице, проводить спортивные мероприятия. Мы с хорошим настроением проехали с мэром Уфы сегодня по столице. Но, опять же, на многие годы вперед есть, чем заниматься, - прокомментировал Глава республики, отвечая на вопрос журналиста "Башинформа".