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20 Сентября , 13:11

ФСБ Башкирии раскрыла схему обмана родственницы бойца СВО

УФСБ России по Республике Башкортостан выявлена и пресечена преступная деятельность жителя Уфы и жительницы Иглинского района, требовавших 1 миллион рублей от сестры участника специальной военной операции.

Выяснилось, что в сентябре этого года  47-летняя жительница села Чуваш-Кубово Иглинского района, выдававшая себя за ясновидящую, в ходе сеанса гадания сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию о её родственнике, якобы находящемся в украинском плену, а всю полученную от нее информацию о пропавшем передала своему близкому знакомому.

Реализуя совместный преступный план, 31-летний уфимец предложил потерпевшей помощь в возвращении родственника на Родину. За оказание данной услуги злоумышленник запросил с потерпевшей 1 млн рублей, сообщив, что в случае отказа ее родственник будет казнен украинскими военными.

Потерпевшая, осознав противоправный характер действий указанных лиц, обратилась в органы безопасности с заявлением о мошенничестве. В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий, в момент получения денежных средств злоумышленник задержан с поличным сотрудниками УФСБ.

На основании полученных материалов в отношении лже-гадалки и ее сообщника следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 , ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что Кировским районным судом Уфы фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление иных преступлений, совершенных обвиняемыми.

Автор:Альфия Аглиуллина
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