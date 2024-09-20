ФСБ Башкирии раскрыла схему обмана родственницы бойца СВО

УФСБ России по Республике Башкортостан выявлена и пресечена преступная деятельность жителя Уфы и жительницы Иглинского района, требовавших 1 миллион рублей от сестры участника специальной военной операции.

Выяснилось, что в сентябре этого года 47-летняя жительница села Чуваш-Кубово Иглинского района, выдававшая себя за ясновидящую, в ходе сеанса гадания сообщила потерпевшей заведомо ложную информацию о её родственнике, якобы находящемся в украинском плену, а всю полученную от нее информацию о пропавшем передала своему близкому знакомому.

Реализуя совместный преступный план, 31-летний уфимец предложил потерпевшей помощь в возвращении родственника на Родину. За оказание данной услуги злоумышленник запросил с потерпевшей 1 млн рублей, сообщив, что в случае отказа ее родственник будет казнен украинскими военными.

Потерпевшая, осознав противоправный характер действий указанных лиц, обратилась в органы безопасности с заявлением о мошенничестве. В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий, в момент получения денежных средств злоумышленник задержан с поличным сотрудниками УФСБ.

На основании полученных материалов в отношении лже-гадалки и ее сообщника следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 , ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что Кировским районным судом Уфы фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление иных преступлений, совершенных обвиняемыми.