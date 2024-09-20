Фермер из Башкирии возродил сгоревший храм в родном селе

В селе Богородском Мелеузовского района с недавних пор вновь звучат колокола. Новый храм землякам подарил местный фермер Юрий Ермаков. У церкви непростая, но интересная история. По данным музея местного Трясинского СДК, начали его строить в 1908 году, а в 1912 году завершили возведение. Храм был деревянным, светлым, располагался в центре села. Службу регулярно посещали не только сельчане, но и жители близлежащих деревень. После Победы церковь восстановили, но действовала она недолго. В январе 1954 года здание пострадало из-за пожара, возникшего из-за халатности сторожа.

«Я родился в 1962 году и успел школьником застать последние годы, когда здание бывшей церкви использовалось в качестве мастерских для проведения местным ученикам уроков по труду», - вспоминает уроженец села Богородское.

Мысль о том, чтобы возродить святыню, зрела у фермера давно. Окончательно взяться за дело он решил, когда нашел сведения о том, что в школе села Богородского с 1920 по 1924 год работала Варвара Васильевна Архангельская (святая блаженная Варвара Скворчихинская), которую в 2001 году РПЦ причислила к лику местночтимых святых.

В 2022 году закипела работа. Очень хотелось возвести новый храм на месте сгоревшего, но, к сожалению, овраг сильно разросся и такой возможности не было. Тогда взяли большой камень из фундамента алтаря и перенесли на новое место - недалеко от въезда в село. Там и залили фундамент под здание церкви. В мае епископ провел обряд освещения фундамента, а в летние месяцы собрали сруб, купленный в Кирове. Частично сделана кровля, подготовлено деревянное основание под маковку храма. Одновременно Юрий Ермаков помог с юридическим оформлением по созданию православного прихода в селе.

«По праздничным дням с прошлого года в храме проводятся богослужения, для этого к нам в село приезжает отец Амвросий, - говорит Юрий Иванович. - Но ещё многое нужно сделать. В этом году мы возвели трапезную, где нужно провести отделочные работы. С Божьей помощью завершим начатое», - выразил уверенность благотворитель в беседе с газетой «Путь октября».

Напомним, проекту «Атайсал» дали старт в 2021 году. Инициатором стал Глава Башкирии Радий Хабиров. Его суть в том, чтобы выходцы из республики помогали своей малой родине.

«У нас очень много успешных людей - выходцев из маленьких деревень или городков. И если каждый из них окажет дополнительную помощь своей малой родине, это существенно преобразит жизнь на местах. Знаю, что многие предприниматели и другие богатые люди и так помогают, но мы хотим систематизировать эту работу. С этой целью мы и запускаем проект "Атайсал". Это ни в коей мере не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство. Это стремление создать более комфортные условия для тех людей, которые и так по зову своей души помогают родным деревням, городам, школам, детским садам, спортивным секциям».

Всего за весь период реализации проекта его участниками стали более 5,6 тысячи человек. Общая сумма, направленная на реализацию завершённых проектов, составила около 1,4 млрд рублей. В рамках «Атайсала» благотворители построили, отремонтировали и благоустроили 461 мечеть, 80 церквей и храмов.