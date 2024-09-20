Автоинспекторы задержали в Уфе пять водителей

Автоинспекторы за один день задержали в Уфе пять водителей. Они сели за руль в нетрезвом виде. Еще двое водителей будут оштрафованы за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

По данным столичной госавтоинспекции, 19 сентября в Уфе было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в трех дорожных авариях пострадали три человека, из них один ребёнок.

Всего сотрудники госавтоинспекции Уфы пресекли 479 нарушений правил дорожного движения. Из них 64 нарушения правил использования ремней, 24 невыполнения требования уступить дорогу пешеходам, 18 нарушений правил перевозки детей-пассажиров. Кроме того, к ответственности привлечен 21 пешеход за нарушение требований ПДД.