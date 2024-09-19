Жители Башкирии стали свидетелями удивительного явления

В Давлекановском районе Башкирии очевидцы наблюдали удивительное явление — танец журавлей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Моя Уфа».

Чаще всего журавли танцуют весной, в брачный период, но могут танцевать и в любое другое время года. Танцевать может как одна пара, так и несколько пар одновременно.

Журавлиные танцы - это не только своеобразный ритуал, но и выражение радости и хорошего настроения. Причем танцуют как молодые, так и старые журавли.

Как сообщал Башинформ, ранее в национальном парке «Башкирия» сфотографировали краснокнижную змею, затаившуюся между камней.