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19 Сентября , 18:03

Жителей Уфы в выходные приглашают на сельхозярмарки

Фермерские продукты местного производства можно приобрести на ярмарках выходного дня в Уфе.

21 и 22 сентября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, на которых горожане и гости города смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, в субботу торговля развернется на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, а также площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

В воскресенье работа площадок продолжится, за исключением площади Орджоникидзе. Время работы – с 9.00 до 16.00.

К участию в ярмарках приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители.

Для проведения ярмарки в Демском районе с 07.00 до 16.00 21 и 22 сентября будет перекрыт указанный участок улицы Правды. Городские службы рекомендуют учитывать перекрытие движения при планировании своих поездок.

Автор:Лейла Аралбаева
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