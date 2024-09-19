В Уфе парень устроил акт вандализма над Porsche

В Уфе, как сообщается в соцсетях, в жилом комплексе «Тихая роща» на видео попал акт вандализма. Молодой человек в медицинской маске и натянутой на глаза кепке, чтобы было трудно распознать лицо, вооружившись баллончиком с черной краской, нанес бранные слова женского рода на все двери белой иномарки Porsche. Возможно, таким образом, он за что-то мстил владелице дорогостоящего автомобиля.

Интернет-пользователи осудили поступок вандала: «обиженка», «какой мстительный мужчинка», «ох, уж эти бывшие, главное, маску надеть, чтобы не узнали», «краска же стирается салфеткой, ну какой это вандализм?», «машину жалко», «нормальный мужчина автомобиль уродовать не станет», «пусть хозяйка заявление пишет в полицию».

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой неизвестный мужчина баллончиком краски наносит оскорбительные слова на автомобиль. На данный момент проводится проверка, устанавливается личность мужчины», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее нетрезвая жительница Башкирии угнала машину.