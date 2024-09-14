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14 Сентября , 14:25

Нетрезвая жительница Башкирии угнала машину

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Салаватском районе в полицию обратился 42-летний житель села Мечетлино с заявлением об угоне автомобиля. Заявитель сообщил, что вечером оставил свой «ВАЗ-2110» у дома, а через час обнаружил, что машина пропала.

Сотрудники уголовного розыска и ГАИ приступили к поискам. Вскоре они установили подозреваемую и местонахождение угнанного автомобиля.

Выяснилось, что за рулем «ВАЗ-2110» находилась 39-летняя женщина, которая, после употребления горячительных напитков, решила посетить родителей в Мечетлинском районе. Однако, проехав всего около 3 км, машина заглохла и женщина вернулась к себе домой.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об угоне. Кроме того, она привлечена к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее в Башкирии подросток два раза попался на угоне автомобилей.

Автор:Дарья Субботина
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