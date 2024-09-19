В Уфе массово проверяют водителей автобусов

В Уфе 19 сентября на Уфимском шоссе проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе столичной госавтоинспекции, основная цель рейдов — снижение уровня аварийности, профилактика нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

«Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров. Пристальное внимание уделят перевозке детей-пассажиров», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Башинформ» передавал о том, что в Уфе парень устроил акт вандализма над Porsche.