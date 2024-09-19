В Уфе 22 сентября перекроют центр города

В это воскресенье состоится Уфимский международный марафон. В период подготовки и проведения события будут действовать следующие ограничения:

- с 12:00 21 сентября до 00:00 22 сентября для проезда будет закрыт участок улицы Заки Валиди от Карла Маркса до Советской;

- с 00:00 до 22:00 22 сентября перекроют участки улиц Карла Маркса и Тукаева вдоль стадиона «Динамо»;

- 6:00 до 15:30 22 сентября перекрытие будет действовать по маршруту от старта напротив стадиона «Динамо» и далее, включая улицы Заки Валиди, Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционную, Мустая Карима, Коммунистическую, Достоевского, Крупской, Кирова, Театральную и Тукаева.

В день проведения марафона общественный транспорт направят в объезд перекрытых участков, движение трамваев №№ 5 и 16 приостановят.