В Башкирии за неделю от клещей пострадали 184 человека

С начала эпидемического сезона в медицинские организации Башкирии по поводу присасывания клещей обратились 8289 человека, в том числе 3060 ребенка (2023 – 9947; детей – 3686). Такие данные передает региональное управление Роспотребнадзора.



За последнюю неделю эта цифра составила 184 человека.



В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» исследовано 9711 клещей, снятых с людей.



Зарегистрировано всего 19 случаев клещевого энцефалита и 22 инфекционного боррелиоза.



Как отметили в ведомстве, меры профилактики просты:

правильная экипировка при походах в лес, на природу,

взаимоосмотры,

обработка одежды репеллентами.