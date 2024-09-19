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19 Сентября , 13:12

В Башкирии ремонтируют «фонящую» дорогу в Зауралье

УДХ РБ
Фото:УДХ РБ

В Башкирии продолжается ремонт дороги Сибай — Акъяр. Сейчас работы идут на четырёх участках в Баймакском и Хайбуллинском районах, сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ.

Подрядчики обновили покрытие на общей протяженности порядка 17 км рядом с селом Ургаза и до границы районов, а также около села Целинное Хайбуллинского района. На этих участках укрепляют обочины, а затем нанесут разметку.

Ранее дорожники завершили устройство 10 километров верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси в районе деревни Покровка Баймакского района. Там же будет ремонтироваться участок 4,3 км рядом с деревней Культабан. Пока погода позволяет, ведется подготовка к работам.

Как сообщал Башинформ, в текущем году в Башкирии по программе «фонящих дорог» планируется привести в порядок 28 участков трасс и 35 участков улиц общей протяжённостью 215 км, на эти цели республиканский бюджет выделил 4,88 млрд рублей. Проект инициировал Глава республики Радий Хабиров в 2023 году.

Автор:Элина Ахметова
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