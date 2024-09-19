В Башкирии экс-директор школы обвиняется во взяточничестве

Белорецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-руководителя образовательной организации по статьям «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, обвиняемая, будучи начальником учебного учреждения, с июля 2022 года по март 2023 года начисляла сотрудникам премии. В последующем по ее требованию педагоги перечисляли часть полученных выплат на банковский счет. Из-за неправомерных действий она получила почти 250 тысяч рублей.

Женщина не признала свою вину. Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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