С жителями Уфы обсудили будущую стройку

Глава администрации Октябрьского района г. Уфы Сергей Плотников встретился с жителями дома по улице Комсомольской, 100. Здесь планируется строительство административного здания.

«Строительство новых объектов — это всегда трудоемко. Обсудили все моменты с жителями. Акцентировали внимание на таких вопросах как строительство тротуара, необходимого для безопасного их передвижения, а также перенос детской площадки», — сообщил руководитель района.

Детская площадка была реализована благодаря проекту «Реальные дела». На следующей неделе Сергей Плотников планирует встретиться с ресурсоснабжающими организациями и жителями, чтобы определить новое место.

«Вопрос на личном контроле», — отметил глава района.