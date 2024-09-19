Родители школьников объединились в общероссийский родкомитет

Родители школьников объединились в общероссийский родительский комитет. Его создание прокомментировал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.



«Ранее у сообщества родителей не было такой представленности в России, теперь это изменится», — отметил Сергей Кириенко.

По его словам, родители должны помогать педагогам в воспитании детей, необходимость чего подчеркивал Владимир Путин.

Кириенко также напомнил, что президент направил из своего резервного фонда 1 млрд рублей на конкурс по выделению грантов родительским комитетам школ для реализации их проектов.