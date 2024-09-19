Глава Башкирии учредил новую именную стипендию

Глава Башкирии рассказал об активе студенческого самоуправления Башкортостана — лидерах студенческих советов, общежитий, руководителях спортивных, культурных, волонтерских студенческих клубов, профсоюзов. Этому он посвятил пост на своих страницах в соцсетях.

«Они делают большое дело — защищают права студентов, следят за порядком в общежитиях, организовывают полезные мероприятия, помогают тем, кто в этом нуждается, и не боятся брать на себя ответственность за других, таких же молодых ребят», — поделился Радий Хабиров.



Глава Башкирии сообщил, что на встрече с ними сегодня договорились учредить новую именную стипендию. Ее будут вручать студентам за общественную работу при высокой успеваемости. Радий Хабиров дал соответствующее поручение министерству образования и науки.



«Хороший получился разговор, очень важный и полезный. Будем встречаться регулярно, — заявил Глава региона. — Всегда говорю, что работе с молодежью мы уделяем особое внимание. Эти ребята — наше будущее, и совсем скоро именно они будут определять развитие Башкортостана».