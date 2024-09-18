Жители Башкирии смогут увидеть противостояние Нептуна и Солнца

Нептун — самая далекая и восьмая от Солнца планета — 21 сентября вступит в противостояние с Солнцем. Как пояснили в пресс-службе уфимского городского планетария, противостоянием называют такое положение планеты на орбите, когда она оказывается на одной прямой с Землей и Солнцем, причем Земля находится между планетой и Солнцем. Время вблизи противостояния планеты — самое благоприятное для её наблюдения, поскольку она видна на протяжении всей ночи: с вечера до рассвета и, находясь в противостоянии ближе всего к Земле, выглядит больше и ярче.

«Противостояния Нептуна происходят ежегодно, причем в одном и том же месяце на протяжении нескольких лет. Из-за большой удаленности от Солнца, (Нептун находится почти в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля) он очень медленно перемещается на фоне звезд, и следующее противостояние наступает всего на 2-3 дня позже прошлогодней даты противостояния (в прошлом году противостояние Нептуна было 19 сентября). В бинокль его можно увидеть как слабую звезду. При наблюдении в телескоп с увеличением более, чем в сто раз, можно увидеть крошечный шарик голубого цвета при отличных условиях наблюдения», — сообщили в планетарии.

Восходит Нептун после семи часов вечера, ночью в 01.12 поднимается на максимальную высоту над горизонтом в 33,5 градуса на юге и заходит утром в семь часов, через несколько минут после восхода Солнца. Виден Нептун в созвездии Рыб. Нептун — планета-гигант — свое название получил в честь римского бога морей. Его масса в 17 раз больше земной, а диаметр Нептуна почти в 4 раза большего земного и равен 49 528 км. Полный оборот вокруг Солнца он совершает за 165 лет.

Ранее «Башинформ» сообщал том, что уфимский планетарий возобновил работу после модернизации.