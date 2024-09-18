Новости Башкортостана и Уфы
91.43
+0.29
101.51
+0.23
73.44
-0.26
10+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
18 Сентября , 17:08

Волонтеры из Башкирии вошли в команду молодежной гуманитарной миссии в Курске

фото предоставлены региональным ОНФ
Фото:фото предоставлены региональным ОНФ

Молодёжная команда Народного фронта подвела итоги работы первой смены гуманитарной миссии в Курской области. Две недели волонтеры из более чем 20 регионов страны круглосуточно трудились в распределительном центре помощи жителям, а также формировали грузы для бойцов на складе «Всё для Победы!».

В команду миссии из Башкирии вошли добровольцы Дмитрий Латыпов и Рустам Салахутдинов. Волонтеры в три смены работали в распределительном центре помощи жителям, куда прибывают грузы со всей страны. За две недели участники гуманитарной миссии Молодёжного крыла Народного фронта выгрузили 57 тонн питьевой воды и более 110 тонн различной гумпомощи, сформировали 57 тысяч продуктовых и гигиенических наборов, которые отправили в 11 пунктов временного размещения для жителей, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.

Ко Дню военного медика волонтеры помогли сформировать и отправить бойцам 2 768 БПЛА разных типов, 120 тепловизоров и прицелов, 300 бронежилетов и бронешлемов, 356 систем РЭБ и более 1200 единиц другой помощи.

Параллельно участники команды работали на складе «Всё для Победы!», где помогали формировать гуманитарные грузы для бойцов. Они собрали и разгрузили 160 бронежилетов и комплектов формы, 110 генераторов различной мощности, 12 радиосистем, более 150 аптечек, системы РЭБ, тепловизоры, запчасти для БПЛА, прицелы, кронштейны и прочее.

Помимо помощи жителям, гуманитарная миссия команды направлена и на объединение молодёжи, освоение новых навыков и передачу опыта коллегам в родных регионах.

«Мы помогли людям и сплотились сами. Познакомились с ребятами из разных регионов и образовали коллектив, который может решать задачи, стоящие перед нашим государством. Мне кажется, каждый молодой житель страны должен поучаствовать в гуманитарной миссии. Она дает понимание происходящего и показывает, как на самом деле живут люди в приграничных регионах», - поделился координатор Молодёжного крыла Народного фронта из РБ Рустам Салахутдинов.

Автор:Альфия Аглиуллина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru