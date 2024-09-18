Волонтеры из Башкирии вошли в команду молодежной гуманитарной миссии в Курске

Молодёжная команда Народного фронта подвела итоги работы первой смены гуманитарной миссии в Курской области. Две недели волонтеры из более чем 20 регионов страны круглосуточно трудились в распределительном центре помощи жителям, а также формировали грузы для бойцов на складе «Всё для Победы!».

В команду миссии из Башкирии вошли добровольцы Дмитрий Латыпов и Рустам Салахутдинов. Волонтеры в три смены работали в распределительном центре помощи жителям, куда прибывают грузы со всей страны. За две недели участники гуманитарной миссии Молодёжного крыла Народного фронта выгрузили 57 тонн питьевой воды и более 110 тонн различной гумпомощи, сформировали 57 тысяч продуктовых и гигиенических наборов, которые отправили в 11 пунктов временного размещения для жителей, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.

Ко Дню военного медика волонтеры помогли сформировать и отправить бойцам 2 768 БПЛА разных типов, 120 тепловизоров и прицелов, 300 бронежилетов и бронешлемов, 356 систем РЭБ и более 1200 единиц другой помощи.

Параллельно участники команды работали на складе «Всё для Победы!», где помогали формировать гуманитарные грузы для бойцов. Они собрали и разгрузили 160 бронежилетов и комплектов формы, 110 генераторов различной мощности, 12 радиосистем, более 150 аптечек, системы РЭБ, тепловизоры, запчасти для БПЛА, прицелы, кронштейны и прочее.

Помимо помощи жителям, гуманитарная миссия команды направлена и на объединение молодёжи, освоение новых навыков и передачу опыта коллегам в родных регионах.

«Мы помогли людям и сплотились сами. Познакомились с ребятами из разных регионов и образовали коллектив, который может решать задачи, стоящие перед нашим государством. Мне кажется, каждый молодой житель страны должен поучаствовать в гуманитарной миссии. Она дает понимание происходящего и показывает, как на самом деле живут люди в приграничных регионах», - поделился координатор Молодёжного крыла Народного фронта из РБ Рустам Салахутдинов.