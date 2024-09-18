В Башкирии завершили ремонт детского отделения больницы

В детском отделении больницы Белорецка завершили ремонт. Работы по благоустройству педиатрического отделения велись в течение лета. Силами благотворительного фонда «ЛАКИ» была закуплена вся необходимая мебель для игровой комнаты, спальные принадлежности для детей, в том числе новые матрасы, одеяла и подушки.

Кроме того, депутаты собрали книги, развивающие игры и игрушки для маленьких пациентов отделения, проходящих лечение в больнице. Куратором акции стал депутат Госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров. Также в акции принял участие 9-летний Амаль, который по своей личной инициативе собрал игрушки для малышей.

В рамках реновации полностью отремонтировали детскую игровую комнату, палату для отказников, две ванные комнаты и два бокса с раковинами на четыре палаты.

По словам заместителя главы администрации Белорецкого района Андрея Грефцева, здание педиатрического отделения больницы было построено в 1977 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось.

«Здание полностью нуждается в капитальном ремонте. Совместно с руководством больницы ведём работу по привлечению внимания к данному вопросу. На сегодняшний день нам удалось привлечь внимание благотворительных организаций, и уже в текущем году оперативно улучшить условия пребывания маленьких пациентов», — сказал представитель администрации.

Как отметил главный врач Белорецкой больницы Ильмир Фаткуллин, педиатрическое отделение стационара Белорецкой больницы рассчитано на 51 койку. Отделение является межрайонным центром оказания помощи детям, за год здесь пролечиваются более 1,5 тыс. детей из Белорецкого, Бурзянского, Учалинского, Абзелиловского районов. Он также добавил, что в этом году минздравом РБ выделены и уже поступили денежные средства на разработку проектно–сметной документации капитального ремонта всего педиатрического корпуса. Также министерство здравоохранения республики закупило для оснащения педиатрического отделения мебель на сумму более 2 млн рублей.