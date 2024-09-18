В ближайшие три дня в Башкирии сохранится теплая и солнечная погода, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, сегодня будет без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем +17,+22 градуса.

В четверг, 19 сентября, вновь без существенных осадков, днем в северных районах республики пройдет небольшой дождь. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2, днем +17, +22 градуса.

В пятницу, 20 сентября, местами прогнозируются небольшие дожди, по северу Башкирии до умеренных. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6,+11 градусов, по югу до +1, днем +15,+ 20 градусов.