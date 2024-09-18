В Башкирии школьники помогли полиции раскрыть преступление

В Нефтекамске начальник отдела полиции поблагодарил школьников за помощь в раскрытии преступления. Радмиру Арсланову, ученику 4 Д класса СОШ № 12, Камилю Шарипову из 3 К класса СОШ № 7 и Ранэлю Амирханову, ученику 5 Д класса СОШ № 17 полковник полиции Радик Насыров вручил благодарности. Главный полицейский города пожал руки мальчикам и выразил уверенность, что они вырастут достойными гражданами и станут настоящими полицейскими.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в Нефтекамске со спортивной площадки возле дома по улице Карцева неизвестный похитил школьный рюкзак, где находились сотовый телефон и ключи от квартиры, случайно забытый ребенком. Факт зарегистрировали в дежурной части полиции. Установить подозреваемого по горячим следам не удалось. Спустя несколько дней нефтекамские подростки (одному из них принадлежали похищенные вещи), катаясь на велосипедах по городу, опознали рюкзак на плечах незнакомого взрослого мужчины.

Ребята не растерялись, поехали следом за мужчиной и вели наблюдение. В это же время мальчики позвонили родителям. Мама и папа Радмира — сотрудники отдела МВД России по Нефтекамску, а папа Камиля — сотрудник отдела МВД России по Краснокамскому району. Ребята четко объяснили суть произошедшего и в какую сторону передвигаются.

Радмир был на связи с отцом — старшим оперуполномоченным уголовного розыска, который инструктировал его до тех пор, пока родители не собрались возле дома, куда зашел преследуемый.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, выяснила, что мужчина, проживавший по данному адресу, действительно, похитил рюкзак — в его квартире находились ключи, принадлежавшие потерпевшему. Признаваясь в совершенной краже, задержанный пояснил, что сотовый телефон, найденный им в рюкзаке, он якобы потерял. В отношении неоднократно судимого 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража».