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18 Сентября , 23:11

В Башкирии открылась новая врачебная амбулатория

пресс-служба Минздрава Башкирии
Фото:пресс-служба Минздрава Башкирии

В с. Макарово Ишимбайского района Башкирии открылась новая модульная врачебная амбулатория. Это стало возможным благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Амбулатория оснащена современным медицинским оборудованием и мебелью. Имеются помещение для приема пациентов, кабинет терапевта, педиатра, смотровая, прививочная, процедурная, дневной стационар, санузел и помещение для хранения медикаментов. Первичную медико-санитарную помощь в современной врачебной амбулатории будут получать жители 12 населенных пунктов, с общим количеством населения более 2 тысяч человек, 309 из которых – дети.

- Я очень надеюсь, что новая амбулатория станет центром здоровья для сельчан. Раньше жители деревень часто вынуждены были терять целый день, чтобы съездить на прием к врачу в районный центр, но теперь этого делать не придется. В новом здании созданы все условия для оказания своевременной и качественной медицинской помощи. Желаю вам обращаться к вашему любимому фельдшеру только в профилактических целях, - сказал главный врач Ишимбайской больницы Ринат Гайнетдинов.

Это уже девятый медицинский объект, который появился за последние годы в сельских населённых пунктах Ишимбайского района.

Автор:Лейла Аралбаева
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