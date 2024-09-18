В Башкирии при поддержке «Башнефти» в 2025 году завершат строительство ФОКа

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Благовещенске планируют завершить в начале 2025 года.

Напомним, новый спортивный объект начали возводить в 2021 году при финансовой поддержке «Башнефти» в рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью». Раньше в городе с населением 40 тысяч человек не было спорткомплекса.

В двухэтажном здании будущего ФОК общей площадью 4,5 тысячи кв. м разместятся 25-метровый бассейн на пять дорожек, борцовский, тренажёрный и универсальный залы. Строители практически полностью завершили внешние работы и приступили к устройству внутренних и наружных инженерных сетей, отделке помещений. В планах также – благоустройство прилегающей территории.

Новый объект позволит приобщить ещё больше жителей Благовещенского района к физкультуре и спорту, заботе о своём здоровье, а также даст возможность проводить спортивно-массовые мероприятия различного уровня.

– Новый физкультурно-оздоровительный комплекс имеет очень важное значение для жителей муниципалитета. У них будет уникальная возможность для занятий спортом и активного отдыха с семьёй и детьми, – отметил и.о. главы администрации Благовещенского района Дмитрий Евлентьев. – Слова огромной благодарности компании «Башнефть» за то, что при её поддержке строится такой масштабный объект, который станет точкой притяжения жителей города и района. Надеемся, что из этого спорткомплекса со временем выйдут прославленные спортсмены.

Значимость будущего ФОКа для жителей отмечает и директор Детской юношеской спортивной школы Благовещенского района Алексей Козлов, который каждый день по пути на работу проезжает мимо строящегося объекта.

– Спорткомплекс вырос на этом месте практически на моих глазах. Спасибо за такие темпы работы «Башнефти» и строителям, которые очень старались, чтобы в нашем городе как можно скорее появился такой замечательный ФОК, – сказал Алексей Козлов. – В новом комплексе предусмотрели и зал борьбы, где будут проходить занятия секций по панкратеону, грэпплингу, самбо. Всё это позволит увеличить численность тех, кто занимается физкультурой и спортом в нашем районе.

Ждёт открытия нового спорткомплекса и тренер-преподаватель ДЮСШ Благовещенского района Александр Осокин.

– Спортивное сооружение поражает своими масштабами. Огромное спасибо тем людям, которые приложили столько сил для того, чтобы на территории Благовещенска был построен этот объект, – подчеркнул Александр Осокин. – Здесь планируем принимать соревнования республиканского, межрегионального и федерального уровня. Одна из наших надежд – проведение здесь одного из этапов Первенства России по баскетболу.

За последние пять лет в Башкортостане при поддержке «Башнефти» реализовали более 300 социальных проектов в 49 районах и городах республики. Одним из ключевых объектов стал Ледовый дворец в Октябрьском. Также востребованными и долгожданными объектами стали поликлиника в Нагаево и школа в селе Елань-Чишма Ермекеевского района. Кроме того, открыли обновлённую площадь Первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае.

В августе 2024 года на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности, Глава региона Радий Хабиров особо отметил активное участие башкирских нефтяников во многих республиканских проектах.

«Спасибо большое за очень значимую для наших жителей поддержку. Мы благодарим руководство головной компании «Роснефть» и лично Игоря Ивановича Сечина за то, что в столь сложных условиях компания выдерживает все испытания и обеспечивает экономическое развитие Российской Федерации и Республики Башкортостан», – отметил Радий Хабиров.