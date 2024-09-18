В Башкирии будут ловить лесных браконьеров

В Башкирии 23 сентября стартует трехнедельная акция «Лес». Профильные инспекторы вместе с общественниками, полицейскими и автоинспекторами будут круглосуточно патрулировать предполагаемые места незаконных рубок и дороги на выездах из лесов, сообщили в минлесхозе РБ.

Как передавал Башинформ, объём незаконных рубок в текущем году в сравнении с первой половиной 2023-го снизился в 2,4 раза, а по причинённому вреду — почти в 2 раза.

Сокращения объемов незаконной рубки в регионе удалось добиться благодаря ряду мер. Самые эффективные, по данным ведомства — космический мониторинг (22% выявленных случаев) и профилактические рейды (23%).