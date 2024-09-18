МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях в Башкирии

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что по прогнозу Башгидрометцентра 19 сентября по Башкирии на отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман, видимость 500 м и менее. Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -3°.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности.

В четверг ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью +3, +8° С, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -3°, днем +17 ,+22° С.