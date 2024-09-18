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18 Сентября , 16:21

Красавица из Уфы представит Башкирию на «Мисс Россия-2024»

Победительница конкурса «Мисс Республика-2024» Радмила Асфандиярова представит Башкортостан на главном конкурсе красоты страны «Мисс Россия-2024».

На конкурс было подано 85 тысяч заявок от девушек со всей страны и только 50 стали финалистками beauty-проекта. Конкурс стартовал 16 сентября и завершится грандиозным шоу 5 октября в Москве.

В течении трех недель для участниц будут организованы фото и видеосъемки, занятия по дефиле, встречи с участницами прошлых лет, экскурсии, мастер-классы от специалистов beauty-индустрии. Также пройдут этапы показа национального костюма и таланта. На этапе презентации региона в национальных костюмах Радмила выступит в костюме от ГУП БХП «Агидель» РБ.

Победительница конкурса представит Россию на престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная-2024» в Мексике, рассказала «Башинформу» Луиза Закирьянова.

Радмиле 23 года, она родом из Гафурийского района. Окончила Уфимский университет науки и технологий. Является педагогом по стретчингу, увлекается моделингом и хореографией. В составе коллектива «Атмосфера» стала призером «Студенческой весны», а также победительницей конкурса «Мисс УУНИТ-2023». Больше года состоит в модельном агентстве «Luna Models», где задействована в наградной группе на правительственных мероприятиях. В будущем планирует построить крепкую семью и работать по специальности.

Автор:Лейла Аралбаева
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