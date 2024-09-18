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18 Сентября , 15:49

Башкирию признали медовой столицей России

Башкирский мёд неизменно занимает первое место в рейтингах и туристических списках на тему «Что привезти из Уфы и других городов региона». Мёд настолько популярен, что его едят даже космонавты, а специалисты ценят башкирских пчеловодов за передовые научные исследования в области. Поэтому сервис Туту.ру присвоил Башкирии звание медовой столицы России.

«Резиденции Винни-Пуха здесь пока нет, но всё впереди», — подают идею эксперты.

Они составили список «100 столиц России» — перечень городов и регионов, славящихся своими продуктами, товарами и событиями. Так, Пермь в нём оказалась столицей посикунчиков — мелких мясных пирожков, брызжущих соком при надкусывании. Покров назван столицей шоколада, Тула — само собой, пряников, Суздаль — огурцов, а Зеленоградск — кошек. С полным списком «столиц» можно ознакомиться здесь.

Как сообщал «Башинформ», башкирский мед признан одним из наиболее популярных и самых узнаваемых региональных брендов России, и он же назван самым вкусным в стране.

Автор:Элина Ахметова
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