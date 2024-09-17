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17 Сентября , 15:18

В Уфе Шакшинский мост полностью закроют на месяц

Администрация Уфы
Фото:Администрация Уфы

Очередное полное перекрытие движения автотранспорта по Шакшинскому мосту запланировано с 20 октября по 21 ноября. Это необходимо для качественной сварки двух частей уже собранного сооружения. В этот период требуется полностью исключить динамические нагрузки, пояснили в мэрии Уфы.

«В настоящее время совместно с минтрансом республики прорабатываются вопросы по обеспечению транспортной доступности для жителей. Подробная информация будет опубликована позднее», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Предыдущее полное закрытие состоялось 9-24 июля. Мостостроители предупреждали, что понадобятся ещё два полных перекрытия на 9 и 21 день, но теперь решили объединить работы и закрыть сооружение сразу на месяц.

Автор:Элина Ахметова
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