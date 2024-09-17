В центре Уфы перекроют несколько улиц

В Уфе из-за укладки верхнего и выравнивающего слоёв асфальтобетонного покрытия перекроют движение на нескольких улицах в центре города. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП «Башавтотранс».

Так, до 12 часов 18 сентября закрыто движение на Коммунистической — от ул. К. Маркса до Аксакова. Кроме того, до 9 часов утра 20 сентября закрыт проезд на ул. Пушкина — от Цюрупы до Новомостовой.

С 9 часов утра 18 сентября до 9 утра 22 сентября будет закрыто движение на Новомостовой — от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди.