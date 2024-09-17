В Роспотребнадзоре прокомментировали факт наличия тараканов в школьной столовой

В Роспотребнадзоре прокомментировали видео из соцсетей, на котором таракан бегает по крышке кастрюли в столовой гимназии № 1 г. Стерлитамака. По словам директора, несмотря на принятые меры с приглашением двух компаний, насекомых вывести не удалось.

«Конечно, наличие тараканов в общепите — это явное нарушение санитарных норм и правил. Данная информация взята в работу управлением Роспотребнадзора для принятия мер административного реагирования», — заявили в ведомстве.

Также гражданам напомнили, что с 1 марта 2025 года услуги по обработке насекомых могут предоставляться только лицензированными компаниями.