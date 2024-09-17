В нацпарке «Башкирия» опасаются нападения медведей на собак

Выгул собак не допускается на территориях общего пользования, в том числе на экотропах, маршрутах национального парка «Башкирия». Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

«Отпуская четвероногого друга вдоволь побегать по лесу, хозяин подвергает опасности других отдыхающих», — говорится в сообщении.

Кроме того, на особо охраняемой природной территории домашние животные привлекают еще и медведей, вызывая агрессию со стороны косолапых.

«Просим соблюдать правила посещения национального парка „Башкирия“, чтобы избежать неожиданной встречи с хозяином леса и обеспечить безопасность всех гостей», — добавили в пресс-службе нацпарка.

Ранее в нацпарке «Башкирия» показали трапезу медведя, сообщал Башинформ.