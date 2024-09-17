В Башкирии строго следят за соблюдением квот на трудоустройство инвалидов

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова в программе «Честно говоря» на БСТ сообщила, что в республике на 85% соблюдается квотирование рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Государство сегодня устанавливает квоты и строго следит за тем, чтобы они соблюдались. У нас в Башкирии на 85% квоты соблюдаются. Также в регионе сохранились два предприятия общества слепых — в Белорецке и Белебее. И мы их субсидируем, чтобы сохранять занятость. В Белебее, по-моему, 100 полностью незрячих людей продолжают работать», — отметила руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что в Башкирии в Год заботы о людях с ОВЗ откроется новый реабилитационный центр для особенных детей.