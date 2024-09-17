Новости Башкортостана и Уфы
91.14
+0.21
101.28
+0.48
73.27
+0.52
15+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
17 Сентября , 10:05

В Башкирии строго следят за соблюдением квот на трудоустройство инвалидов

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова в программе «Честно говоря» на БСТ сообщила, что в республике на 85% соблюдается квотирование рабочих мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Государство сегодня устанавливает квоты и строго следит за тем, чтобы они соблюдались. У нас в Башкирии на 85% квоты соблюдаются. Также в регионе сохранились два предприятия общества слепых — в Белорецке и Белебее. И мы их субсидируем, чтобы сохранять занятость. В Белебее, по-моему, 100 полностью незрячих людей продолжают работать», — отметила руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что в Башкирии в Год заботы о людях с ОВЗ откроется новый реабилитационный центр для особенных детей.

Автор:Иван Вавилов
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru